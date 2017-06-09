ASUS отложила запуск Zenfone 4 до конца июля

Компания ASUStek Computer планирует представить давно ожидаемое следующее поколение смартфонов ZenFone в конце июля 2017 года. Об этом рассказал тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.





Отметим, что еще в январе тот же DigiTimes рассказывал планах компании анонсировать ZenFone 4 в мае. Теперь DigiTimes подтверждает, что компания почти на три месяца отстает от изначального плана и ссылается на слова Джерри Шена (Jerry Shen), исполнительного директора ASUS

Отмечается также, что ZenFone 4 выйдут по "конкурентной" цене. Изначально будет представлена модель с 5,5-дюймовым дисплеем, а затем добавятся другие размеры. Смартфон с дисплеем на 5,5 дюйма обойдется четь дешевле 500 долларов.

Кроме того, Джерри Шен раскрыл потенциальный срок анонса ZenFone 5 — это произойдет накануне выставки MWC 2018, которая пройдет с 26 февраля по 1 марта 2018 года.