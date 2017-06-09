Цифра дня: сколько стоит производитель Essential?

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долларов стоит производитель Essential.

Essential, производитель смартфонов, возглавляемый «отцом» Android'а Энди Рубином (Andy Rubin), после получения дополнительных 300 миллионов долларов на свои счета, оценивается в 1 миллиард долларов.

На данный момент компания анонсировала лишь один смартфон, Essential PH-1, продажи которого должны начаться до конца июня по цене 699 долларов.

Essential PH-1 отличается тонкими рамками вокруг дисплея, в корпусе используется титан, задняя панель выполнена из керамики, а передняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. Одной из главных особенностей смартфона модульная экосистема, позволяющая легко подключать в смартфону различные аксессуары-модули с помощью магнитного крепления.

Смартфон оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1312 пикселей, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной двойной основной камерой с вспомогательным монохромным сенсором, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором емкостью 3040 мАч. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 LE, NFC, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C, но нет 3,5-мм разъема для наушников. Размеры составляют 141,5 х 71,1 х 7,8 мм, а вес — 185 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Essential выросла из другого технического инкубатора Playground Global. Рубин основал его после своего ухода из Google в 2014 году. Теперь он вместе с выпуском смартфона Essential PH-1 выходит на перенасыщенный рынок мобильных устройств.

Стоит отметить что благодаря новому финансовому вливанию Essential будет гораздо проще выпустить Essential PH-1 на рынок.