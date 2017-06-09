Pixel XL 2 с Snapdragon 835 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Pixel XL 2 от Google, который пока не был представлен официально.





Банные бенчмарка подтверждают ряд технических особенностей смартфон. Во-первых в глаза бросается разрешение — 2560 x 1312 пикселей. Если это не ошибка, то речь идет о модном сейчас вытянутом дисплее практически во всю переднюю панель. Диагональ указана 5,6 дюйма, что с учетом пропорций и прочих нюансов говорит о сниженном эффективном размере дисплее по сравнению с предшественником. В основе лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Для камер указано разрешение 12 Мп и 8 Мп.

Напомним, следующее поколение смартфонов Google Pixel получит кодовые наименования Walleye (светлоперый судак) и Muskie (щука-маскинонг). Такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

Согласно более ранним утечкам, Google Pixel 2 и XL 2 получат безрамочный дисплей и двойную основную камеру на 16 Мп. Также ожидается защита от воды по стандарту IP67 или IP68, что позволит им выдерживать погружение на глубину до полутора метров на полчаса. Ориентировочная цена на Pixel 2 предсказывается на 50 долларов выше, чем у оригинала, то есть младшая модель может быть оценена в $699.