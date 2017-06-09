Сжимаемый смартфон HTC U11 вышел в продажу

Компания HTC объявила о начале продаж своего сжимаемого смартфона HTC U11 в США. Смартфон доступен у оператора Sprint, а также в онлайн-магазинах Amazon и HTC.com. Версия без привязки к оператору обойдется в $650.





Отметим, что в США доступна младшая версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Буквально вчера в сети появилось сообщение, что вариация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти появится только в девяти странах, включая Россию.





Напомним, главной изюминкой смартфона стала сенсорная рамка корпуса Edge Sense, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав аппарат рукой. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем Super LCD 5 с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом 3D Corning Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 12-мегапиксельной основной камерой с фирменной технологией UltraPixel 3 с размером пикселя 1,4 мкм.





Аппаратной основой стал топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2.45 ГГц. Предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность использовать карточки формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

HTC U11 может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP67, выдерживает погружения на глубину до 1 м в пресной воде на время до 30 минут. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой HTC Sense UI, а также дополнениями HTC Edge Sense и HTC Sense Companion.