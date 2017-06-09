В сети появились новые рендеры Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus

В сети появились новые рендеры смартфона Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus за авторством поклонников «железного» творчества китайского производителя. Ранее, один из сотрудников Meizu, намекнул, что у Pro 7 будет интересный, мощный дизайн и, таким образом, подтвердил существование устройства. Будет ли наследник Meizu Pro 6 действительно выглядит так, как на фото, неизвестно.

По слухам, Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus технически окажутся идентичными, обе модели оснастят мощными чипами MediaTek а, возможно, Exynos. Разными будут лишь размеры. Pro 7 получит 5,2-дюймовый 1080p дисплей, а Pro 7 Plus – 5,7-дюймовый AMOLED 2K-дисплей от Samsung.

Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus могут также стать первыми смартфонами Meizu с двойными камерами.