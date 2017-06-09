Nokia 9 снова засветилась в бенчмарке GeekBench

Предполагаемый флагманский смартфон Nokia 9 опять засветился в базе данных бенчмарка Geekbench. Устройство под кодовым наименованием HMD Global TA-1052 оснащается чипом Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и работает на Android 7.1.1.

Ранее, в базе данных того же Geekbench появился аналогичный смартфон, только с 6 ГБ оперативной памяти. Вполне возможно, что Nokia 9 появится сразу в нескольких вариациях, с большим и меньшим количество ОЗУ.

Эксперты ожидают официальный анонс «девятки» в ближайшие недели.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Nokia 9

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