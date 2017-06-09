OnePlus 5 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 5, который пока не был представлен официально.







Согласно данным бенчмарка, OnePlus 5 оснащается 5,5-дюймовым с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двумя камерами на 16 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 540, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается NFC и операционная система Android 7.1.1 Nougat.





Ранее сама OnePlus уже подтвердила, что в основе OnePlus 5 лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. А официальное изображение, опубликованное компанией показывает двойную основную камеру в стиле iPhone 7 Plus.

Интересно, что согласно более ранним утечкам, у OnePlus 5 ожидалось разрешение Quad HD (2560 х 1440 пикселей) и двойная основная камера на 23 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Официальный дебют OnePlus 5 запланирован на 20 июня.