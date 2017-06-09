Oppo запускает R11 и R11 Plus с двойными камерами в продажу

Компания Oppo торжественно представила в Китае смартфоны Oppo R11 и R11 Plus. Напомним, младшая модель была рассекречена несколько дней назад, а теперь оба смартфона выходят в продажу. Как и ожидалось, главной особенностью смартфонов стали их фотоспособности.





Модели оснащаются основной двойной камерой с модулями на 20 Мп и 16 Мп, обеспечивающей 2-кратный оптический зум и портретный режим с размытием фона как в iPhone 7 Plus. Фронтальная камера тоже непроста — ее разрешение составляет 20 Мп.

Oppo R11 заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке и оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Oppo R11 Plus отличается диагональю в 6 дюймов, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 4000 мАч. Смартфоны поддерживают работу с двумя SIM-картами, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS.

Oppo R11и R11 Plus предлагаются в черном, золотистом и розовом цветовых вариантах. Цена будет объявлена завтра, 10 июня 2017 года.