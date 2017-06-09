Рассекречены характеристики и цена Samsung Galaxy C10

Сразу два источника, корейский ресурс Asia Business Daily и JRJ.com, раскрыли подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy C10, который пока не был представлен официально. Как ожидается, его дебют состоится в третьем квартале 2017 года. Galaxy C10 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой, если, конечно, его не обгонит Galaxy Note 8.


По данным Asia Business Daily, китайское подразделение Samsung уже тестирует Galaxy C10. Смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 660, дополненном 6 ГБ оперативной памяти. Источники отмечают, что у Qualcomm может не оказаться достаточно чипсетов ко времени выпуска, так что Samsung может перейти на собственный шестиядерник Exynos 7872.

Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 64 ГБ или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч. Ряд источников отмечает, что в двойной камере будут использоваться ширококугольный и телефото- модули. Также можно отметить порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, на боковой грани — аппаратную кнопку для запуска голосового помощника Bixby.

Стартовая цена для базовой версии Samsung Galaxy C10 с 64 ГБ встроенной флеш-памяти составит 3499 китайских юаней, то есть около 515 долларов США.

Источник
Asiae.co.kr
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy C10

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