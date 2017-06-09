Samsung Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном на Snapdragon 836

Смартфон Samsung Galaxy Note 8 может оказаться первым в мире смартфоном, которые получит свежий процессор Snapdragon 836 от Qualcomm, также как Galaxy S8 первым получил Snapdragon 835. Об этом сообщил китайский ресурс IThome.





Отметим, что Qualcomm пока не представила официально Snapdragon 836, первые сведения о нем доступны пока только в виде слухов. Как ожидается, Snapdragon 836 представляет собой улучшенную версию Snapdragon 835, с повышенными частотами CPU до 2,5 ГГц, а GPU — до 740 МГц. Дебют процессора ожидается в следующем месяце.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.

Ранее предполагалось, что дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Но на днях появилось сообщение о запуске в августе.