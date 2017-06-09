Недорогой смартфон Sony Xperia L1 дебютировал в Европе

Смартфон Sony Xperia L1 появился в США примерно месяц назад, а теперь он вышел в продажу в Европе. Напомним, Sony Xperia L1 был анонсирован в конце марта и на тот момент Sony Mobile сообщила, что модель поступит в продажу в некоторых странах в конце апреля 2017 года. Тем не менее, продажи постепенно стартуют только сейчас.





Sony Xperia L1 без привязки к оператору и незалоченном виде доступен за 199 евро во многих европейских странах. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четыреъхъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSDXC объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2620 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Функция Xperia Actions позволяет изменять настройки устройства и его функции в соответствии со сценариями использования, например, режим «Спокойной ночи» автоматически присвоит устройству статус «Не беспокоить», уменьшит яркость и обеспечит бесперебойную зарядку.

Поддерживаются LTE, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 151 x 74 x 8,7 мм, а вес — 180 граммов.