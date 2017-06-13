Производителем Google Pixel XL 2 Taimen станет LG

Как мы уже писали, модель Pixel XL 2 с кодовым названием Muskie (щука-маскинонг) была отменена Google ради более крупной версии Pixel XL 2 с кодовым названием Taimen (таймень). Теперь в сети появились новые подробности о наследнике прошлогоднего Pixel XL. Судя по всему, производителем смартфона станет LG Electronics.





Улики заметил профильный ресурс 9to5google на сайте отслеживания ошибок Android Issue Tracker. Запись о баге была опубликована от имени сотрудника LG, причем работник Google потребовал перемещения записи в ветку Android > Partner > External > LGE > Taimen > power.

Если этот слух окажется правдивым, то LG выпустит уже четвертое устройство в сотрудничестве с Google после Nexus 4, Nexus 5 и Nexus 5X.

Напомним, следующее поколение смартфонов Google Pixel имеет кодовые наименования Walleye (светлоперый судак), Muskie (щука-маскинонг) или Taimen (таймень). Такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).