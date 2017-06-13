Google отменила Pixel XL 2 ради более крупного смартфона

Компания Google отменила свои планы по выпуску одного из своих смартфонов Pixel. Речь идет о смартфоне под кодовым названием Muskie (щука-маскинонг), который должен был прийти на смену прошлогоднему Pixel XL. Об этом сообщил профильный ресурс Android Police со ссылкой сразу на три отдельных источника.





По данным источника, что на смену Pixel XL запланирован другой смартфон, не Muskie. Ранее в сети появлялись сведения о более крупной модели с кодовым названием Taimen. Как отмечает Android Police, именно этот гигант и станет вторым поколением Pixel XL. Он смартфон окажется больше Pixel и Pixel XL.

Напомним, следующее поколение смартфонов Google Pixel получит кодовые наименования Walleye (светлоперый судак) и Muskie (щука-маскинонг). Такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).