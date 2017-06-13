МегаФон подтвердил второй крупномасштабный сбой за месяц

Абоненты сотового оператора МегаФон начали жаловаться на проблемы со связью. Пресс-служба МегаФона подтвердила, что в в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью.


Сначала в заявлении оператора говорилось о снижение успешности дозвона на 40%, затем показатель откорректировали до 20-30%. Сообщается, что технические специалисты уже проводят восстановительные работы, а трафик переводится на резервные каналы. При этом, по словам оператора, мобильный интернет продолжает работать стабильно. Восстановить полноценную работу сети планируется в ближайшее время.

Отметим, что менее месяца назад,19 мая, у МегаФона произошел первый крупный сбой связи, охвативший довольно много российских городов. В последствии пострадавшим абонентам была предложена компенсация.

Источник
МегаФон
Теги
Россия мегафон фейспалм москва сотовая связь сбой

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Производителем Google Pixel XL 2 Taimen станет LG
Galaxy Note 8 получил двойную камеру Samsung на 13 Мп
Samsung Galaxy S8 Active засветился в бенчмарке

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 61
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31