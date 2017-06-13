МегаФон подтвердил второй крупномасштабный сбой за месяц

Абоненты сотового оператора МегаФон начали жаловаться на проблемы со связью. Пресс-служба МегаФона подтвердила, что в в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью.





Сначала в заявлении оператора говорилось о снижение успешности дозвона на 40%, затем показатель откорректировали до 20-30%. Сообщается, что технические специалисты уже проводят восстановительные работы, а трафик переводится на резервные каналы. При этом, по словам оператора, мобильный интернет продолжает работать стабильно. Восстановить полноценную работу сети планируется в ближайшее время.

Отметим, что менее месяца назад,19 мая, у МегаФона произошел первый крупный сбой связи, охвативший довольно много российских городов. В последствии пострадавшим абонентам была предложена компенсация.