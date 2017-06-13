Samsung Galaxy S8 Active засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S8 Active, который пока не был представлен официально.


Согласно данным бенчмарка, модель с номером SM-G892A базируется на топовом процессоре Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat. Смартфон набрал в одноядерном тесте 1842 балла и 6394 балла в многоядерном тесте.

Согласно более ранним утечкам, в смартфоне используется обычный плоский дисплей, а не изогнутый, как у Galaxy S8, и более брутальный корпус. В прошлом году Samsung тоже выпустила версию Active своего флагмана — Samsung Galaxy S7 Active. Он получил получил небьющийся дисплей и аккумулятор повышенной емкости, стеклянная задняя панель оказалась заменена на прорезиненный пластик, по углам появились "бамперы", сенсорные кнопки заменены на аппаратные и так далее.

Есть вероятность, что как и в прошлом году, Galaxy S8 Active окажется эксклюзивом для американского оператора AT&T. В дополнение к защите по стандарту IP68 у смартфона ожидается соответствие военному стандарту MIL-STD-810G. Дебют может состояться в июне.

Источник
Geekbench
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Active

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