В сеть утекли изображения LeEco Le Max 3

Slashleaks опубликовал изображения ожидаемого смартфона LeEco Le Max 3. Как известно, это далеко не первые фото устройства, которое, к слову, также засветилось в тесте GFXBench – так что вполне резонно ожидать скорой официальной премьеры.

По последним данным, Le Max 3 оснащается круглым дактилоскопическим датчиком, основной двойной камерой с двойной же светодиодной вспышкой, 5,5-дюймовым Quad HD (2560 x 1440 пикселей) дисплеем и фронтальной камерой на 5 Мп.

В качестве аппаратной основы используется Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Гаджет работает на Android 6.0.1.