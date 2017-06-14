В сеть утекли изображения LeEco Le Max 3

Slashleaks опубликовал изображения ожидаемого смартфона LeEco Le Max 3. Как известно, это далеко не первые фото устройства, которое, к слову, также засветилось в тесте GFXBench – так что вполне резонно ожидать скорой официальной премьеры.

По последним данным, Le Max 3 оснащается круглым дактилоскопическим датчиком, основной двойной камерой с двойной же светодиодной вспышкой, 5,5-дюймовым Quad HD (2560 x 1440 пикселей) дисплеем и фронтальной камерой на 5 Мп.


В качестве аппаратной основы используется Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Гаджет работает на Android 6.0.1.  





Источник
SlashLeaks
Теги
смартфоны LeEco Le Max 3

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Смартфоны Sony Xperia на базе Android O засветились в сети
Motorola представит новый смартфон 27 июня
OnePlus 5 показался на пресс-рендере с подробностями

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31