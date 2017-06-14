Живое фото Meizu Pro 7 показало дисплей на задней панели

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография, якобы показывающая готовящийся к впуску смартфон Meizu Pro 7, пока не представленный официально.





На днях в сети появились рендеры Meizu Pro 7 с вспомогательным дисплеем на задней панели. Новая фотография показывает его вживую. По предварительным данным, дисплей выполнен на основе E-Ink, электронной бумаги. В отличие от YotaPhone, второй дисплей значительно меньше, занимая только небольшую часть задней панели под камерой. Камера, кстати, двойная. На вспомогательном дисплее демонстрируются оповещения, время, информация о погоде и тому подобное.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором MediaTek Helio X30. Дебют ожидается в июле 2017 года.