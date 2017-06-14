Живое фото Meizu Pro 7 показало дисплей на задней панели

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография, якобы показывающая готовящийся к впуску смартфон Meizu Pro 7, пока не представленный официально.


На днях в сети появились рендеры Meizu Pro 7 с вспомогательным дисплеем на задней панели. Новая фотография показывает его вживую. По предварительным данным, дисплей выполнен на основе E-Ink, электронной бумаги. В отличие от YotaPhone, второй дисплей значительно меньше, занимая только небольшую часть задней панели под камерой. Камера, кстати, двойная. На вспомогательном дисплее демонстрируются оповещения, время, информация о погоде и тому подобное.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором MediaTek Helio X30. Дебют ожидается в июле 2017 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu Pro 7

Комментарии

Материалы по теме

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта

Meizu выпустила M5c дешевле 9 тысяч рублей

8 июня

Meizu назвала M5c своим самым доступным смартфоном

23 мая

Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

28 декабря 2016
Из рубрикиТелефоны
Google Pixel 2 показался на рендере
Смартфон Motorola XT1902-2 на Android 7.1.1 Nougat получил сертификацию Wi-Fi
OnePlus 5 появился в предзаказе до анонса

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31