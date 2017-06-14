Motorola представит новый смартфон 27 июня

Motorola, сейчас входящая в состав китайской Lenovo, разослала журналистам приглашения на следующее пресс-мероприятие. Оно назначено на 27 июня 27 года.


На приглашении виден смартфон с двойной основной камерой, похожий на ожидаемый Moto Z2, известный по утечкам, или очень сходный с ним. Вероятнее всего, гвоздем мероприятия станет либо Moto Z2, либо Moto Z2 Force.

Согласно неофициальной информации, Moto Z2 базируется на топовом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, а также 4 или 6 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.1.1 Nougat.

Отметим, это будет уже третий анонс Motorola за текущий месяц. Кроме того, 30 июня ожидается анонс смартфона Moto X4.

Источник
PhoneArena
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Z2

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