Motorola представит новый смартфон 27 июня

Motorola, сейчас входящая в состав китайской Lenovo, разослала журналистам приглашения на следующее пресс-мероприятие. Оно назначено на 27 июня 27 года.





На приглашении виден смартфон с двойной основной камерой, похожий на ожидаемый Moto Z2, известный по утечкам, или очень сходный с ним. Вероятнее всего, гвоздем мероприятия станет либо Moto Z2, либо Moto Z2 Force.

Согласно неофициальной информации, Moto Z2 базируется на топовом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, а также 4 или 6 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.1.1 Nougat.

Отметим, это будет уже третий анонс Motorola за текущий месяц. Кроме того, 30 июня ожидается анонс смартфона Moto X4.