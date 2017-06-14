OnePlus 5 показался на новом рендере

До премьеры OnePlus 5 осталось меньше недели, поэтому неудивительно, что информации о смартфоне в сети за последние дни довольно много. Сегодня, к примеру, в сеть утек очередной рендер, показывающий нижнюю часть устройства с портом USB Type-C и 3,5 мм «джеком». Также на снимке видна двойная камера в левом верхнем углу. Ее способности вы можете оценить самостоятельно, пройдя по ссылке.

OnePlus уже подтвердила, что в основе OnePlus 5 лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Согласно неофициальной информации, смартфон получит 5,5-дюймовый Quad HD (2560 х 1440 пикселей) дисплей, двойную основную камеру на 23 Мп, фронтальную — на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на передней панели, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, порт USB Type-C и операционную систему Android 7.1 Nougat.

Официальный дебют OnePlus 5 ожидается 20 июня.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны OnePlus 5

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