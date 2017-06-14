OnePlus 5 появился в предзаказе до анонса

Онлайн-ритейлеры начали принимать предварительные заказы на готовящийся к выпуску смартфон OnePlus 5 до его официального представления публике.







Так, заказ на OnePlus 5 уже можно разместить на Oppomart и JD.com. На Oppomart обозначена цена в $599, что выше ожидаемой ранее стоимости в $479.







Согласно информации Oppomart, смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 х 1440 пикселей). Отмечается сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3580 мАч с поддержкой быстрой зарядки Dash Charge, двойная основная камера на 12 Мп, 8-мегапиксельная фронтальная камера. В основу лягут процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с Oxygen OS.

Напомним, OnePlus уже назначила дату анонса, 20 июня, и подтвердила, что в основе OnePlus 5 лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835.