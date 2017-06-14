OnePlus 5 показался на пресс-рендере с подробностями

Португальский ресурс Tecnoblog.net поделился пресс-рендером готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 5, пока не представленного официально. Также источник раскрыл большую часть технических характеристик смартфона и цену на него.


Напомним, OnePlus уже назначила дату анонса, 20 июня, и подтвердила, что в основе OnePlus 5 лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835.

Согласно новой информации, смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), калиброванный под цветовое пространство DCI-P3, а не Quad HD (2560 х 1440 пикселей), как предполагалось ранее. Отмечается керамический сканер отпечатков пальцев, который может разблокировать смартфон за 0,2 секунды, аккумулятор на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Dash Charge, двойная основная камера 20+16 Мп, 16-мегапиксельная фронтальная камера. В основу лягут процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/Beidou. Есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с Oxygen OS.

По данным источника, цена на базовую версию OnePlus 5 составит 479 доллара США.

Источник
Tecnoblog.net
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов 2016 года

22 декабря 2016

OnePlus 3T вышел в продажу в Европе

28 ноября 2016

Мощный OnePlus 3T поступил в продажу

22 ноября 2016

Мощный OnePlus 3T представлен официально

15 ноября 2016

Обзор смартфона OnePlus 3: конкуренты ранены, средний класс убит

16 сентября 2016

Официально: смартфон OnePlus 2 представят в виртуальной реальности

26 июня 2015
Из рубрикиТелефоны
Смартфоны Sony Xperia на базе Android O засветились в сети
Motorola представит новый смартфон 27 июня
В сети появилось изображение передней и задней панелей iPhone 8

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31