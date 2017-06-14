Цифра дня: Сколько смартфонов Pixel продала Google?

Цифра дня:

1 000 000

смартфонов Pixel продала Google.

Компания Google не раскрывает официальных количеств продаж смартфонов Pixel. Тем не менее, вычислить их оказалось возможно. Судя по всему, компания только что преодолела рубеж в 1 миллион смартфонов Pixel.


На это указывает статистика скачивания приложения Pixel Launcher в онлайн-магазине Google Play. Лаунчер доступен только для смартфонов Pixel и Pixel XL, он не поддерживается даже планшетом Pixel C. Отметим, что смартфоны Pixel и Pixel XL вышли порядка 8 месяцев назад.

Впрочем, ряд специалистов указывают на то, что продажи Pixel заметно меньше количества загрузок Pixel Launcher. Свою точку зрения они аргументируют тем, что при перепродаже владелец Pixel заново скачивает лаунчер под своим аккаунтом, разработчики приложений часто используют несколько лаунчеров под несколькими аккаунтами в целях тестирования, некоторые прошивки позволяют устанавливать Pixel Launcher на другие смартфоны, а также есть другие способы обхода ограничений Google Play.

Источник
Google Play
Теги
смартфон ANDROID Google Pixel Google Pixel Pixel XL Google Pixel XL

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