Samsung представила Galaxy J7 Pro и J7 Max

Компания Samsung представила сегодня в Индии пару смартфонов среднего уровня — Galaxy J7 Pro и J7 Max. Оба смартфона получили металлические корпуса, 13-мегапиксельные фронтальную и основную камеры. Одной из отличительных черт Galaxy J7 Max стало светодиодное кольцо для оповещений Smart Glow 2.0 LED вокруг камеры, как у Galaxy J2 Pro. Кроме того, Galaxy J7 Pro поддерживает платежный сервис Samsung Pay, а Galaxy J7 Max — только Samsung Pay Mini.



Galaxy J7 Max оснащается 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) с 2.5D-стеклом, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P20, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ, аккумулятором на 3300 мАч.


Galaxy J7 Pro получил 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) с 2.5D-стеклом, восьмиядерный процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ, аккумулятором на 3600 мАч.


Оба смартфона оснащены сканером отпечатков пальцев, поддерживают две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


Samsung Galaxy J7 Pro и Galaxy J7 Max представлены в золотистом и черном цветовых вариантах. Galaxy J7 Max оценен в 280 долларов США, продажи начнутся 20 июня. Galaxy J7 Pro — в 325 долларов США, старт продаж запланирован на середину июля.

Источник
Samsung
Теги
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