Смартфоны Sony Xperia на базе Android O засветились в сети

В сети были замечены два профиля UAProf (User Agent Profile, спецификация устройства, предназначенная для создателей контента) для пары загадочных смартфонов Sony Xperia, пока не представленных официально.





Смартфоны упоминаются под модельными номерами G8341 и G8342. По данным профилей, они обладают разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и работают под управлением операционной системы Android O.

Отметим, что пока Android O находится в тестовой стадии. Как ожидается, первыми обновляться до Android O начнут смартфоны Google Pixel в августе. Также апдейт до Android O подтвердила HMD для новых смартфонов Nokia и OnePlus для смартфонов OnePlus 3 и 3T.