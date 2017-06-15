Смартфон ASUS ZenFone AR вышел в продажу

Компания ASUS выпустила в продажу свой продвинутый смартфон ZenFone AR. Пока запуск состоялся для Тайваня. Там версия ZenFone AR с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти обойдется около 810 долларов США.


Напомним, он был представлен на январской выставке CES 2017 и тогда сообщалось о выходе в продажу во втором квартале 2017 года. По словам производителя, это первый в мире смартфон с технологиями Tango и Daydream одновременно. Кроме того, он одним из первых смартфонов получает 8 ГБ оперативной памяти. Технология Tango включает набор сенсоров и ПО компьютерного видения от Google, позволяющая взаимодействовать с дополненной реальностью, включая игры, приложения и навигацию в помещениях. В прошлом году в продажу вышел первый и до этого момента единственный смартфон с Tango — Lenovo Phab 2 Pro. Daydream представляет собой платформу виртуальной реальности для смартфонов.


ASUS ZenFone AR оснащается 5,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, 8-мегапиксельной фронтальной и 23-мегапиксельнной основной камерами, сканером отпечатков пальцев.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,3 ГГц и графикой Adreno 530, 6 или 8 ГБ оперативной и 32, 64, 128 или 256 ГБ (UFS 2.0) встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч и быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Zen UI 3.0.

Источник
MyDrivers
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