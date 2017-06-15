Gionee представила A1 lite с селфи-камерой на 20 Мп и емким аккумулятором

Китайская компания Gionee представила в Непале смартфон Gionee A1 lite, ориентированный на любителей автопортретов. Главной особенностью смартфона стала фронтальная камера с разрешением 20 Мп и вспышкой.


Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6753, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS и USB OTG. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Amigo OS 4.0. Прием предварительных заказов откроется с 18 июня по цене около 260 долларов США.

Источник
Gionee
Теги
смартфон ANDROID Gionee

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