Объявлена российская цена сжимаемого смартфона HTC U11

Компания HTC объявила условия выхода в продажу в России своего сжимаемого смартфона HTC U11. Смартфон станет доступен с июля 2017 года в двух версиях. Сейчас на его открыт прием предварительных заказов.



Модель с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти предлагается в черном, белом, голубом и синем вариантах по рекомендованной розничной цене 44 990 рублей. Модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти предлагается в голубом и синем вариантах по рекомендованной розничной цене 49 990 рублей.


Напомним, главной изюминкой смартфона стала сенсорная рамка корпуса Edge Sense, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав аппарат рукой. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем Super LCD 5 с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом 3D Corning Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 12-мегапиксельной основной камерой с фирменной технологией UltraPixel 3 с размером пикселя 1,4 мкм.


Аппаратной основой стал топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2.45 ГГц. Предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность использовать карточки формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.


HTC U11 может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP67, выдерживает погружения на глубину до 1 м в пресной воде на время до 30 минут. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой HTC Sense UI, а также дополнениями HTC Edge Sense и HTC Sense Companion.


Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID Россия HTC HTC U11

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