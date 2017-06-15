Объявлена российская цена LeRee Le3 с двойной камерой

LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe), дочерняя компания холдинга LeEco, провела сегодня в Москве презентацию первого смартфона под своим брендом. LeRee Le3 на международном рынке он известен как Cool 1. Он создан совместно китайскими компаниями LeEco и Coolpad. Дальнейшее развитие серии под брендом LeRee включит другие смартфоны Coolpad.

LeRee Le3 получил металлический корпус, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев и емкую батарею. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельную фронтальную камеру, двойную основную камеру 13 Мп +13 МП с двухцветной вспышкой и фазовым автофокусом. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.


Интересно, что смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, но не имеет слота для карточек памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч и возможностью быстрой зарядки. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C (USB 2.0) и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 152 х 74,8 х 8,2, а вес — 173 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EUI 5.6.


LeRee Le3 предлагается в золотистом и серебристом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей. С сегодняшнего дня смартфон доступен на сайте le.ru, а в июле появится в DNS, "Эльдорадо", МТС и "Ноу-хау".

Источник
LeRee
Теги
смартфон ANDROID Россия LeEco Coolpad Cool1 LeRee Le3

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