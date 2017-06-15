Бюджетный безрамочный Maze Alpha появился в предзаказе

Китайская компания Maze открыла прием предварительных заказов на смартфон Maze Alpha. Он позиционируется как самый доступный безрамочный смартфон.


Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, 5-мегпиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой 13+5 Мп.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 с тактовой частотой 2,5 ГГц, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Предусмотрен порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Maze Alpha доступен в онлайн-магазине GearBest за $179,99 за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Предзаказ продлится до 30 июня.

Источник
Maze
Теги
смартфон ANDROID Maze Maze Alpha

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