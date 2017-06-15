МегаФон включил VoLTE на Samsung Galaxy

Оператор МегаФон сделал доступной технологию VoLTE для пользователей смартфонов смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge (модельные номера SM-G930FD и SM-G935FD) для своих абонентов в Москве и области.





В течение ближайшего месяца услуга станет доступна владельцам смартфонов Galaxy S8 и S8+, Galaxy A (2017), а затем и обладателям других смартфонов Samsung Galaxy.

Чтобы получить доступ к VoLTE потребуется установить последнее обновление системы на смартфон. Управлять услугой можно в телефоне: Настройки-> Подключения->Мобильные сети – Вызовы VoLTE.

Отличительные особенности технологии VoLTE – возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, быстрое соединение, улучшенное качество голосовой связи.

В сентябре прошлого года МегаФон запустил VoLTE в Москве и до настоящего момента услуга «HD голос в 4G» была доступна только для iPhone и смартфонов Sony Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ и Xperia X Compact.