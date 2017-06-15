Флагманский Moto Z2 засветился в бенчмарке

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2, который пока не был представлен официально.





Судя по бенчмарку, Moto Z2 базируется на операционной системе Android 7.1.1 Nougat , топовом процессоре Qualcomm’s Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, а разрешение дисплея составит Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Также отмечаются камеры на 5 и 12 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.





Как ожидается, Moto Z2 дебютирует на пресс-мероприятии, назначенном Motorola на 27 июня 2017 года.