Флагманский Moto Z2 засветился в бенчмарке

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2, который пока не был представлен официально.


Судя по бенчмарку, Moto Z2 базируется на операционной системе Android 7.1.1 Nougat , топовом процессоре Qualcomm’s Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, а разрешение дисплея составит Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Также отмечаются камеры на 5 и 12 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.


Как ожидается, Moto Z2 дебютирует на пресс-мероприятии, назначенном Motorola на 27 июня 2017 года.

Источник
AnTuTu
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto AnTuTu Moto Z2

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

Lenovo выпустила Moto G5 в России

22 мая

Lenovo представила Moto Z2 Play официально

1 июня

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Металлический Moto M выходит в Европе

16 декабря 2016

Ритейлер полностью рассекретил Moto G5 и G5 Plus до анонса

16 февраля
Из рубрикиТелефоны
Samsung тестирует Galaxy Note 8 с Android 7.1.1 Nougat
Sony Xperia XA Ultra начал обновляться до Android Nougat
Samsung готовит смартфон Galaxy C на базе Exynos 7872

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 89
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31