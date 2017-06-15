Продажи Nokia 3 и Nokia 5 стартовали в России

Компания HMD Global объявила о начале продаж в России смартфонов Nokia 3 и 5. Обе модели доступны в четырех цветах, черном, серебристом, синем и медном, по рекомендованной розничной цене 9 990 и 12 990 рублей, соотвественно. Отметим, что продажи Nokia 6 начнутся парой недель позднее, на этот смартфон сейчас принимают предварительные заказы за 15 990 рублей.





Напомним, на прошедшей в начале марта выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global представила пару новых смартфонов под брендом Nokia — Nokia 3 и 5, переиздание Nokia 3310 и международную версию смартфона Nokia 6, уже продающегося в Китае.

Два старших смартфона заключены в алюминиевый корпус, младшая модель получила металлическую рамку. Они работают под управлением "чистой" операционной системы Android 7.0 Nougat.





Смартфон Nokia 3 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 8-мегапиксельные фронтальную и основную камеру. В основе лежит четырехъядерный MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2630 мАч.

Nokia 5 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.