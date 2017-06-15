Samsung готовит смартфон Galaxy C на базе Exynos 7872

В сети появилась информация о том, что компания Samsung Electronics планирует выпустить новый смартфон на базе готовящегося к выходу процессора Exynos 7872 среднего уровня. Подробности опубликовал пользователь под ником Mmddj_china в своем аккаунте в Twitter.

Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro

Источник отмечает, что этим смартфоном окажутся не уже ожидаемые Samsung Galaxy C10 и C10 Plus. Вероятнее всего, речь идет о Samsung Galaxy C7 2017.

Согласно более ранним утечкам, процессор Exynos 7872 относится к среднему уровню. Он изготавливается по 14-нанометровому техпроцессу FinFet, оснащается четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A53, двумя высокопроизводительными Cortex-A73, а также графикой Mali-T830 MP2.

Источник
mmddj_china
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy C7

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