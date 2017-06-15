Sony Xperia XA Ultra начал обновляться до Android Nougat

Компания Sony Mobile начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android Nougat для смартфона Xperia XA Ultra. Об этом сообщил профильный ресурс XperiaBlog.


На данный момент прошивка с номером 36.1.A.0.179 распространяется для двух вариаций смартфона с модельными номерами F3211 и F3212, а для остальных версий ожидается в ближайшем будущем.

Напомним, на момент выпуска в прошлом июле, Sony Xperia XA Ultra работал под управлением Android 6.0.1 Marshmallow. И вот теперь, пользователи, наконец-то, дождались обновления до Nougat.

Источник
XperiaBlog
Теги
смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XA Ultra Android Nougat

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая

6-дюймовый Sony Xperia XA Ultra для любителей селфи доступен в России

19 июля 2016

Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra появились в продаже в Европе

4 мая
Из рубрикиТелефоны
Samsung тестирует Galaxy Note 8 с Android 7.1.1 Nougat
Samsung готовит смартфон Galaxy C на базе Exynos 7872
Флагманский Moto Z2 засветился в бенчмарке

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 89
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31