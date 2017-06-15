Sony Xperia XA Ultra начал обновляться до Android Nougat

Компания Sony Mobile начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android Nougat для смартфона Xperia XA Ultra. Об этом сообщил профильный ресурс XperiaBlog.





На данный момент прошивка с номером 36.1.A.0.179 распространяется для двух вариаций смартфона с модельными номерами F3211 и F3212, а для остальных версий ожидается в ближайшем будущем.

Напомним, на момент выпуска в прошлом июле, Sony Xperia XA Ultra работал под управлением Android 6.0.1 Marshmallow. И вот теперь, пользователи, наконец-то, дождались обновления до Nougat.