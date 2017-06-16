Российские банки внедряют Apple, Samsung и Android Pay в банкоматах

Российские банки начали внедрять в банкоматы возможность снимать деньги с помощью платежных систем Apple, Samsung и Android Pay. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на нескольких банкиров.





Для того, чтобы пользователи смартфонов смогли снимать и вносить деньги с помощью Apple, Samsung и Android Pay, в банкомате должна быть реализована поддержка технологии NFC. По словам инсайдера, связанного с производителем банкоматов, поддержка NFC практически не влияет на конечную стоимость банкомата. Кроме того, на уже работающих банкомат без NFC можно добавить эту возможность.

Отметим, что банкомат с NFC сможет обслуживать не только смартфоны с Apple, Samsung и Android Pay, но и карты с бесконтактным чипом, а также часы, браслеты и другие гаджеты с соответствующей функциональностью.

Сбербанк на данный момент тестирует бесконтактные технологии в банкоматах. «Открытие» планирует запустить банкоматы с NFC осенью. Группа ВТБ начала внедрять необходимое оборудование. «Тинькофф банка» тоже будет поддержка мобильных кошельков, но только для Mastercard. Альфа-банк тестирует бесконтактные технологии, в том числе Samsung Pay и Android Pay.