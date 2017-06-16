Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition может получить 8 ГБ оперативной памяти

Samsung Galaxy Note 8 поступит в продажу уже через пару месяцев. Информации о смартфоне в сети с каждой неделей становится все больше и больше.

Сегодня один из инсайдеров заявил, что новинка может получить 8 ГБ оперативной памяти в версии Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition. Этот вариант в первую очередь рассчитан на китайский рынок, где конкуренция между гаджетами с продвинутыми характеристиками наиболее высока. Там уже продаются ZTE Nubia Z17 и ASUS ZenFone AR с 8 ГБ оперативной памяти. При этом международная версия Note 8, по словам того же инсайдера, получит стандартные 6 ГБ.

Тот же источник сообщает, что Samsung Galaxy Note 9 в 2018-ом году получит уже 12 ГБ оперативной памяти. 

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Samsung Galaxy Note 8

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