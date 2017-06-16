Huawei Honor 9 появился в предзаказе в Европе

Смартфон Huawei Honor 9 был официально представлен в Китае буквально в понедельник, но для Европе компания проведет отдельное мероприятие по запуску. Оно состоится в Берлине 27 июня, а продажи начнутся тремя днями позднее. Тем не менее, в Финляндии уже открыт прием предварительных заказов.





Версия Huawei Honor 9 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти предлагается за 499 евро, а с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти — за 599 евро. По словам представителя Huawei, ранний старт в Финляндии сделан благодаря популярности смартфонов Honor у финнов.

Напомним, Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20_12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.