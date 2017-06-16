LG V30 дебютирует в августе

Компания LG Electronics планирует представить свой фаблет LG V30 в августе, на месяц раньше сентябрьского анонса LG V20 в прошлом году. Об этом сообщило корейское издание The Investor со ссылкой на местную Aju Business Daily. Также источник утверждает, что флагманский LG G7 также появится раньше своего предшественника — уже в январе 2018 года.


Если слухи верны, то корейский производитель может анонсировать LG V30 на большой пресс-конференции, которая должна пройти в последние дни августа, к открытию выставки IFA 2017, проходящей с 1 по 6 сентября в Берлине. Согласно более ранним утечкам, LG V30 станет первым флагманом LG, перешедшим на OLED-дисплей.

Источник
The Investor
Теги
смартфон ANDROID LG LG V30

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