Потенциальный Samsung Galaxy Note 8 засветился на рендере

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось интересное изображение. С некоторой вероятностью оно может оказаться первым пресс-рендером готовящегося к выпуску наследника печально известного Samsung Galaxy Note 7. На рендер обратил внимание профильный ресурс SlashLeaks.


Судя по изображению, Samsung Galaxy Note 8 выглядит как вытянутый Galaxy S8+. Конечно, вряд ли это официальный рендер, скорее всего, это произведение какого-нибудь фаната. Впрочем, из него можно получить первое представление о дизайне.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Смартфон получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.

Ранее предполагалось, что дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Но недавно появилось сообщение о запуске в августе.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 8

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

Samsung официально представила Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 (2017)

6 июня

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 замечен в продаже в Китае

12 мая

Обзор Samsung Galaxy S8+: ничего лучше пока нет

3 мая

Объявлены российские цены Samsung Galaxy J3, J5 и J7 (2017)

7 июня

Стартовали продажи Samsung Galaxy S8 и S8+ в России

28 апреля
Из рубрикиТелефоны
Российские банки внедряют Apple, Samsung и Android Pay в банкоматах
В сеть утекло изображение задней части Xiaomi Mi 6 Plus
Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition может получить 8 ГБ оперативной памяти

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 62
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31