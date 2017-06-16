В сеть утекло изображение задней части Xiaomi Mi 6 Plus

Хотя Xiaomi Mi 6 выпустили в продажу еще в апреле, Xiaomi Mi 6 Plus на рынке до сих пор не появился. Впрочем, в скором времени ситуация может быть исправлена. Сегодня в сеть прямиком из Китая утекло изображение устройства, благодаря которому все поклонники продукции Xiaomi могут составить представление о дизайне задней части Xiaomi Mi 6 Plus.

Судя по картинке, дизайн Mi 6 и Mi 6 Plus схожий. По сути, «Плюс» точно такой же, только больше. Ожидается, что новинка получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, чип Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ или 128 ГБ и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Предположительно, Xiaomi Mi 6 Plus будет работать на Android 7.1.1 с фирменной надстройкой MIUI 8.