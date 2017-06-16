YotaPhone 3 анонсировали в Харбине

Как и ожидалось, на выставке «Российско-Китайское ЭКСПО», которая проходит с 15 по 19 июня в Харбине, разработчики раскрыли первую информацию о третьем поколении YotaPhone. Презентацию провела компания BaoliYota Technology.



Презентация

Пока официальной информации о смартфоне раскрыто совсем немного, не показали ни самого YotaPhone 3, ни даже его изображения. Тем не менее, было подтверждено, что YotaPhone 3 унаследует форм-фактор с вспомогательным дисплеем на базе E-Ink на задней панели. Также заявлено, что смартфон выйдет в двух вариациях — с 64 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 350 долларов США и 128 ГБ за 450 долларов США.



Фанатский концепт YotaPhone 3

Как отмечает сама Yota Devices, ближе к выпуску планируется произвести полноценную презентацию, где смартфон, наконец-то, покажут и расскажут о его характеристиках. Продажи в Китае должны стартовать в начале осени.

BaoliYota Technology представляет собой совместное предприятие China Baoli, владеющей 30% акций Yota Devices, а также китайского производителя Coolpad.