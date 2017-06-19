Huawei может использовать 4D Touch в Huawei Mate 10

Именно компания Huawei стала первым производителем смартфонов, использующим в своих смартфонах технологию распознавания силы нажатия на дисплей. Речь идет о Huawei Mate S, который запустили в 2015-ом году. Впоследствии аналогичные решения применялись и в смартфонах Apple.

Сейчас же китайцы зарегистрировали торговую марку 4D Touch. Вероятно, что речь идет о новом поколении упомянутой выше технологии. В описании говорится о возможности ее применения в смартфонах, планшетах, компьютерах, умных часах, умных очках, фитнес-браслетах и прочих гаджетах. Чем отличается 4D Touch от 3D Touch, информации, к сожалению, пока нет.

Предположительно, впервые эта функция будет продемонстрирована в смартфоне Huawei Mate 10. 

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