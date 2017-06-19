Объявлена российская цена на защищенный смартфон LG X venture

Компания LG Electronics начала принимать в России предварительные заказы на смартфон LG X Venture. Модель предназначена для пользователей с активным образом жизни, не стремящимся слишком сильно беречь электронику.


LG X Venture соответствует стандарту IP68 по защите от воды и пыли, а также прошел 14 различных тестов в рамках военного стандарта MIL-STD 810G. В результате, он устойчив к экстремальным температурам и падениям, выдерживает погружение на глубину до полутора метров на полчаса.

Управлять смартфоном в неподходящих условиях можно с помощью специальной кнопки на боку QuickButton. Она работает по-разному, в зависимости от типа нажатия — короткое для доступа к функциям Outdoor Essentials, длинное для настроек и двойное для активации режима "в перчатках". Также QuickButton можно настроить на запуск любого другого приложения. Outdoor Essentials представляет собой многофункциональное приложение, включающее барометр, компас, счетчик калорий, шагов, дистанции, отслеживание упражнений, прогноз погоды и фонарик.

Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 5-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 1 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 4100 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 2.0, обеспечивая до 24 часов автономной работы.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/ n/ac), Bluetooth 4.2 и NFC, GPS, FM-радио, есть порт USB Type-B 2.0. Размеры составляют 154 x 75,8 x 9,29 мм, а вес — 166,5 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон LG X venture доступен для предварительного заказа по рекомендованной розничной цене 24 990 рублей.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID Россия LG LG X Venture

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