Moto G4 Play начал обновляться до Android 7.1.1 Nougat

Motorola, ставшая подразделением Lenovo, начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.1.1 Nougat для вышедшего в прошлом году смартфона Moto G4 Play.


Первой страной, где появился апдейт стала Бразилия. Пользователи Moto G4 Play из других регионов могут ожидать "прилета" Android 7.1.1 Nougat в ближайшие недели.

Обновление весит около 640 МБ. Помимо стандартных новшеств Android Nougat апдейт приносит июньское обновление безопасности от Google.

Источник
TechDroider
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Android 7.1.1 Nougat Moto G4 Play

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