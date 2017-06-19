Moto G4 Play начал обновляться до Android 7.1.1 Nougat

Motorola, ставшая подразделением Lenovo, начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.1.1 Nougat для вышедшего в прошлом году смартфона Moto G4 Play.





Первой страной, где появился апдейт стала Бразилия. Пользователи Moto G4 Play из других регионов могут ожидать "прилета" Android 7.1.1 Nougat в ближайшие недели.

Обновление весит около 640 МБ. Помимо стандартных новшеств Android Nougat апдейт приносит июньское обновление безопасности от Google.