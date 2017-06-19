Nokia 9 с 4 ГБ оперативной памяти отменена

Судя по документации на сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США), компания HMD Global решила отказаться от версии флагманского смартфона Nokia 9 с 4 ГБ оперативной памяти в пользу более продвинутой вариации.


Напомним, в начале месяца Nokia 9 с 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти и операционной системой Android 7.1.1 Nougat засветилась в базе данных бенчмарков AnTuTu и Geekbench. Эта версия носила модельный номер TA-1004.

В документации FCC присутствует письмо от HMD с просьбой изменить модельный номер с TA-1004 на TA-1012, в нем также отмечается, что изменений в дизайне и конструкции модели не предусмотрено. Из этого специалисты заключили, что Nokia 9 с 4 ГБ отменена в пользу вариации с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 9 оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 или 12 Мп, сканером отпечатков пальцев. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Дебют Nokia 9 ожидается во третьем квартале 2017 года, то есть между июлем и сентябрем.

Источник
FCC
Теги
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