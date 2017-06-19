OnePlus 5 показался в официальном TV тизере

Во время чемпионата по крикету ICC Champions Trophy, когда играли команды Индии и Пакистана, Amazon India показала официальный 5-секундный тизер смартфона OnePlus 5 до официального запуска устройства, которое должно состояться завтра. Аналогичным образом в 2016-ом году показали OnePlus 3.

Предполагается, что смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или Quad HD (2560 х 1440 пикселей). Отмечается керамический сканер отпечатков пальцев, который может разблокировать смартфон за 0,2 секунды, аккумулятор на 3300 мАч (по другим данным, емкость будет больше) с поддержкой быстрой зарядки Dash Charge, двойная основная камера 20+16 Мп, 16-мегапиксельная фронтальная камера. В основу лягут процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/Beidou. Есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с Oxygen OS.

По данным источника, цена на базовую версию OnePlus 5 составит 479 доллара США.