Sony Xperia XA начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Sony Mobile начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона Xperia XA. Об этом сообщил профильный ресурс XperiaBlog.





На данный момент прошивка с номером 33.3.A.0.127 распространяется для пяти вариаций смартфона, включая версии на одну SIM-карту с модельными номерами F3111, F3113, F3115, а также двухсимочных F3112 и F3116.

Напомним, на момент выпуска в прошлом году, Sony Xperia XA работал под управлением Android 6.0 Marshmallow. И вот теперь, пользователи, наконец-то, дождались обновления до Nougat.