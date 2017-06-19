Безрамочный Vivo X11 получит экранный сканер отпечатков пальцев

Китайская компания Vivo готовит к выпуску смартфон Vivo X11 с практически безрамочным дисплеем с высоким соотношением площади экрана к площади передней панели. Об этом сообщил профильный ресурс AndroidHeadlines со ссылкой на источник в индустрии.

Vivo X9
Vivo X9

Отмечается, что дебют Vivo X11 произойдет уже совсем скоро. Он станет наследником смартфонов Vivo X9 и X9 Plus. Вероятнее всего, смартфон тоже выйдет в двух размерах дисплея. Дизайн при этом будет схож с флагманскими решениями, выпущенными Samsung и LG ранее в этом году.

Смартфон может сохранить разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей), но есть вероятность и перехода к Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Аппаратной основой должен стать процессор Qualcomm Snapdragon 660 среднего уровня, дополненный 8 ГБ для старшей модели и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Кроме того, Vivo X11 может получить интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.

Источник
AndroidHeadlines
Теги
смартфон ANDROID Vivo

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