Xiaomi Mi 5S, 5S Plus, Mi Note 2 и Mi Mix получили Android Nougat в MIUI 8 Developer Edition

Компания Xiaomi объявила о запуске обновления до свежей версии операционной системы Android Nougat для прошлогодних смартфонов Xiaomi Mi 5S, 5S Plus, Mi Note 2 и Mi Mix. Правда, пока речь идет о прошивке MIUI 8 Developer Edition для разработчиков.





Таким образом, до выхода стабильного релиза для обычных пользователей остается еще как минимум один месяц.

Напомним, Xiaomi Mi 5S, 5S Plus, Mi Note 2 и Mi Mix вышли в четвертом квартале, спустя несколько месяцев после релиза Android Nougat. Более того, они считались флагманами Xiaomi вплоть до выпуска Xiaomi Mi 6 весной 2017 года. Логично было бы предположить, что Xiaomi не станет затягивать с их обновлением, но апдейт до Android Nougat для них так пока и не вышел.