Глава Xiaomi подтвердил дебют Mi Mix 2 до конца года

Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter, подтвердил планы по выпуску наследника безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix ближе к концу 2017 года.


Он также подтвердил, что над дизайном Xiaomi Mi Mix 2 трудится французский дизайнер Филипп Старк (Philippe Starck), поработавший и над оригинальным Xiaomi Mi Mix.

Согласно более ранним утечкам, смартфон на этот раз получит не плоский LCD-дисплей, а изогнутый AMOLED, соотношение площади экрана к передней панели вырастет с 91,3% до 93%. Также отмечался интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.

По предварительным данным, диагональ экрана может составить 6,2 дюйма с соотношением сторон 18:9 и разрешением QHD+, сканер отпечатков пальце будет интегрирован с дисплеем, аппаратной основой станет топовый процессор 2017 года, Qualcomm Snapdragon 835, появится защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix Xiaomi Mi Mix 2

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